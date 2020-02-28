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(İhvan) Teşkilatı'ndan 'ye taziye mesajı

Son dakika haberine göre (İhvan) Teşkilatı, dün 'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

  • Dünya
  • 29.02.2020 06:45
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 06:45
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İhvan'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

İhvan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "'deki rejimi ve onun destekçilerinin 'de düzenlediği hain hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için 'ye en içten başsağlığı dileğinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "O şehitlerin kanları Suriyeli kardeşlerinin kanlarıyla karıştı. Türkiye orada tek başına durarak, ümmetin hainlerinin gaspçı Rusların yardımıyla üstüne çullandığı mazlum halkı savunuyor." ifadeleri kullanıldı.

İhvan'ın söz konusu hain saldırıya karşılık veren ve Suriye halkını savunan Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, Suriye halkının kendi geleceğini belirleme, idarecilerini seçme ve ülkedeki mevcut zalim rejimin yöneticilerini yargılama konularındaki meşru ve haklı davasına da tam destek verildiği kaydedildi.

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