Oyuncu Deniz Uğur, önceki gün vatani görevini İdbil'de yapan bir askerimizin taksici olan babasıyla tanıştı. Uğur, şunları söyledi:
"Olan bitenleri okuduğumdan beri hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O çocuğun annesine de bana da uyku yok artık."
Oyuncu Deniz Uğur, önceki gün vatani görevini İdbil'de yapan bir askerimizin taksici olan babasıyla tanıştı. Uğur, şunları söyledi:
"Olan bitenleri okuduğumdan beri hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O çocuğun annesine de bana da uyku yok artık."
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