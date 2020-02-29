Oyuncu Deniz Uğur, önceki gün vatani görevini İdbil'de yapan bir askerimizin taksici olan babasıyla tanıştı. Uğur, şunları söyledi:

"Olan bitenleri okuduğumdan beri hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O çocuğun annesine de bana da uyku yok artık."