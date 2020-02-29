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    • Magazin
    • 29.02.2020 Gazete
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    ’de asker oğlu olan bir taksiciyle tanışan : Haberi aldığımdan beri uyumuyorum

    Önceki gün ’de asker oğlu olan bir taksiciyle tanışan , ‘Haberi aldığımdan beri uyumuyorum’ dedi... "Olan bitenleri okuduğumdan beri hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O çocuğun annesine de bana da uyku yok artık."

    Gözüme uyku girmedi

    Oyuncu Deniz Uğur, önceki gün vatani görevini İdbil'de yapan bir askerimizin taksici olan babasıyla tanıştı. Uğur, şunları söyledi:

    "Olan bitenleri okuduğumdan beri hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. O çocuğun annesine de bana da uyku yok artık."

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    Haberler Magazin İdlib’de asker oğlu olan bir taksiciyle tanışan Deniz Uğur: Haberi aldığımdan beri uyumuyorum
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