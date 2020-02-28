Etiyopya'nın Harar şehrinde, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
YÜZLERCE HARARLI KATILDI
Şehrin tarihi Jumma Mescidi'nde cuma namazı sonrası Türk ordusu için dualar edildi. Bölge halkının tertip ettiği cenaze namazına yüzlerce Hararlı katıldı.
Harar, 19. yüzyılda kısa bir süre Osmanlı hakimiyetinde kalmıştı.
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