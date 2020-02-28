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’da şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

’nın şehrinde, 'nin kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. su için dualar edildi. halkının tertip ettiği cenaze namazına yüzlerce Hararlı katıldı.

  • Dünya
  • 28.02.2020 19:02
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 19:34
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İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

'nın şehrinde, 'nin kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

YÜZLERCE HARARLI KATILDI
Şehrin tarihi Jumma Mescidi'nde cuma namazı sonrası su için dualar edildi. halkının tertip ettiği cenaze namazına yüzlerce Hararlı katıldı.

Harar, 19. yüzyılda kısa bir süre hakimiyetinde kalmıştı.

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