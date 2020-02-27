Çin'de oryaya çıkarak dünyayı tehdit altına alan ve birçok ülkeye hızla yayılan koronavirüs salgını sürüyor. 82 binden fazla kişiyi etkileyen, yaklaşık 3 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan salgın Avrupa'da da Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerden sonra Danirmarka ve Estonya'da da görüldü. İşte koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri...

AVRUPA'DA HIZLA YAYILIYOR

Henüz net bir tedavisi bulunmayan koronavirüs Danimarka'da ve Estonya'da da ortaya çıktı. Türkiye'ye sınırı olan Yunanistan, İran, Irak ve Gürcistan gibi ülkelerde de görülen hastalık ile ilgili yapılan çalışmalar sürüyor.