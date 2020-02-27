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: 'da da görüldü! Dünya diken üstünde

haberine göre Avrupa'da hızla yayılan , 'da da görüldü. Baltık ülkesinde görülen ilk vakanın ardından Estonyalı yetkililer haberi doğrularken, koronavirüse yakalanan kişinin Estonya'da yaşadığı ancak yakın zamanda İran'a seyahat gerçekleştirdiği bildirildi.

  • Dünya
  • 27.02.2020 10:59
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 11:29
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Çin'de oryaya çıkarak dünyayı tehdit altına alan ve birçok ülkeye hızla yayılan koronavirüs salgını sürüyor. 82 binden fazla kişiyi etkileyen, yaklaşık 3 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan salgın Avrupa'da da Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerden sonra Danirmarka ve Estonya'da da görüldü. İşte koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri...

AVRUPA'DA HIZLA YAYILIYOR
Henüz net bir tedavisi bulunmayan koronavirüs Danimarka'da ve Estonya'da da ortaya çıktı. Türkiye'ye sınırı olan Yunanistan, İran, Irak ve Gürcistan gibi ülkelerde de görülen hastalık ile ilgili yapılan çalışmalar sürüyor.

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