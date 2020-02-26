Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs tüm sınırlarımızı sarmış durumda. İran'da görülen Koronavirüs ardından Irak ve son olarak da Yunanistan'da tespit edildi.

38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında görülen Koronavirüs hakkında açıklama yapan Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi'nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını söyledi.

Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.