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Son dakika: hakkında medyaya sızan rapor şoke etti! Yayılma hızı böyle devam ederse...

Son dakika haberleri... ’de ortaya çıkan her geçen gün yayılıyor. DSÖ uluslararası alarm verirken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine dayandı. Dünyayı paniğe neden olan Koronavirüs hakkında şoke eden bir rapor ortaya çıktı. İngiliz medyasına sızan İngiliz hükümetine ait raporda salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyonu aşkın insanın ölümüne yol açabileceğine dair ifadeler yer aldı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 17:36
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 17:43
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs tüm sınırlarımızı sarmış durumda. İran'da görülen Koronavirüs ardından Irak ve son olarak da Yunanistan'da tespit edildi.

38 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadında görülen Koronavirüs hakkında açıklama yapan Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi'nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını söyledi.

Skodras, bir süre önce İtalya'yı ziyaret ettiği belirlenen kadınla temasta bulunan aile üyeleri ve yakınlarının da özel birimlerde karantinada tutulduğunu belirtti.

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Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüs hakkında medyaya sızan rapor şoke etti! Yayılma hızı böyle devam ederse...
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