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Risk hala ciddi boyutta! Komşularımız , , ve ’da Coronavirüs ortaya çıktı

Komşularımız , , ve son olarak ’da da Coronavirüs ortaya çıktı. Koca, “Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmadı” dedi. Ancak risk hala ciddi boyutta...

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 762'ye, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 81 bin 2'ye yükseldi. Ancak bizim i asıl sıkıntı komşularımızda da virüsün ortaya çıkması oldu.


Önce , , ardından ve son olarak 'da Coronavirüs paniğe neden oldu. Başta olmak üzere Avrupa'yı etkisi altına alan virüs nedeniyle 'de özel önlemler alındı.




Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bütün çabamız bunun bu şekilde devam etmesi yönündedir" dedi. Bu arada salgın nedeniyle İran'dan 10'u mürettebat 142 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 'da karantinaya alındı. Testlerde henüz virüse rastlanmaması memnuniyet yarattı.



NOTLAR

'de bir raporda, "Coronavirüs nedeniyle 500 bin İngiliz ölebilir" detayı dikkat çekti.

Yunanistan'da birçok kentte okullar Coronavirüs nedeniyle tatil edildi.

İtalya'da modanın merkezi Milano'da birçok ünlü markanın mağazası dün açılmadı.

Dünya Sağlık Örgütü, 'Önlemler işe yaramıyor' açıklaması yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Coronavirüs'le ilgili karantinayı kaldıracağını açıkladı.



BAKAN'DAN DERS GİBİ CEVAP
Koca, gazeteci Şirin Payzın'ın "İtalya'dan geliyorum. İstanbul Havalimanı'nda virüse karşı hiçbir önlem yok" iddiasına Twitter'dan cevap verdi. Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" dedi.


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