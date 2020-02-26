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ABD'den vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı: O ülkelere giderken dikkatli olun

ABD , vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü 'ya seyahat ederken "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

  • Dünya
  • 26.02.2020 23:27
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 23:27
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ABD'den vatandaşlarına koronavirüs uyarısı

ABD ndan yapılan yazılı açıklamada, 'nın, seyahat edilirken "tedbir alınması gereken" yerler kategorisine alındığı duyuruldu.

Halihazırda İtalya'ya bileti olanların, "şimdilik" seyahatlerini iptal etmesine gerek duyulmadığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden, "kalabalıktan uzak durmaları, yetkililerden gelen talimatlara uymaları ve haberleri yakından takip etmeleri" istendi.

Bakanlıktan Moğolistan'a ilişkin yapılan açıklamada ise salgının bu ülkeye de sıçradığı belirtilerek, "seyahatinizi gözden geçirin" çağrısında bulunuldu.

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