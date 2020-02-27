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lı büyükelçi ten hayatını kaybetti

Çin'den sonra salgınının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan 'da eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

  • Dünya
  • 27.02.2020 17:56
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:56
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Virüs İran'ı vuruyor! Büyükelçi hayatını kaybetti

'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi (81), yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Hüsrevşahi, dün Kovid-19 şüphesiyle başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüsrevşahi 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tebriz'de 1939 yılında doğan Hüsrevşahi, 1979'daki devrim sonrasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nda iki yıl boyunca Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin temsilciliğini yapmıştı.

Hüsrevşahi, bir dönem İran'ın Kahire Temsilciliği'nin Başkanı ve İran'ın Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu

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