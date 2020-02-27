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Son dakika: etkinliğine katılan Papa rahatsızlandı! Tüm etkinlikler iptal edildi!

Son dakika haberleri... ’de ortaya çıkan ve her geçen gün hızla yayılan yeni tip ölümcül , dünyayı alarma geçirdi. 82 binden fazla kişiye bulaşan hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine dayandı. Tüm bu gelişmeler devam ederken Katolik dünyasının ruhani lideri ve Devlet Başkanı , koronavirüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa’nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edilirken, bir gün önce katıldığı bir etkinlikte koronavirüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaştığı ve öpüştüğü akıllara geldi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 17:03
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:07
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Koronavirüs etkinliğine katılan Papa rahatsızlandı!

, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı 'un hastalandığını duyurdu. Papa'nın bugün Roma din adamlarıyla yapılması planlanan etkinliği hastalık nedeniyle iptal edildi.

Vatikan'dan yapılan duyuruda 83 yaşındaki Papa Francis'in 'hafif bir rahatsızlık' geçirdiği ve bugün yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Vatikan, Papa'nın evde istirahat edeceği bilgisini paylaştı. Vatikan'ın duyurusunda Papa'nın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı ancak Papa'nın en son görüntülendiği kilise etkinliğinde sürekli olarak burnunu silmesi ve öksürmesi dikkat çekti.

Papa bir gün önce katıldığı bir etkinlikte ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaşmış ve öpüşmüştü.

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