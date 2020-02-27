İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İran'da 2 gün önce İran Sağlık Bakan Yardımcısı Iraj Harirchi, bugün de İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un corona virüse yakalanmıştı.

İRAN'DA KORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Öte yandan, İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 26'ya, vaka sayısı ise 245'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsüne ilişkin son bilgileri paylaşarak, "Son 24 saat içerisinde 106 yeni korona virüs vakası tespit edilmiş ve bunlardan 7 tanesi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Böylelikle toplam ölü sayısı 26, toplam onaylanmış vaka sayısı ise 245'e ulaşmıştır" demişti.