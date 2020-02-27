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DSÖ Başkanı Tedros'tan salgını hakkında flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre (DSÖ) Başkanı Tedros Ghebreyesus, Cenevre'de ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tedros açıklamasında ülkelerin salgına karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

  • Dünya
  • 27.02.2020 17:24
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 17:35
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DSÖ'den koronavirüs salgını hakkında flaş açıklamalar

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Tedros virüse karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken, epidemi ilan etme konusunda "karar aşamasında" olduklarını söyledi.

İşte DSÖ'nün açıklamalarından satır başları
Her ülke ilk corona virüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz. İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır. DSÖ virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya'daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu. Corona virüsle ilgili epidemi ilan etme konusunda "karar aşamasında" olduğumuz bir noktaya geldik.

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