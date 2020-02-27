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Koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerekir? Coronavirüs için 13 önlem...

Koronavirüs tüm dünyay tehdit ediyor... Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 2 bin 700'den fazla ölüme neden olan yeni tip corona virüs ne yazık ki giderek yayılmaya devam ediyor. Peki gencinden, yaşlısına herkesin hayatını tedit eden coronavirüsten korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Bizlerinde basit yöntemlerle korunabileceği yöntemler var. Osman Müftüoğlu bunları 13 maddede açıkladı.

27.02.2020 12:48 - Son Güncelleme: 27.02.2020 13:02
Koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerekir? Coronavirüs için 13 önlem...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 2 bin 700'den fazla ölüme neden olan yeni tip corona virüse (Covid-19) dair bilinmesi ve yapılması gerekenleri Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sıraladı.

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Koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerekir? Coronavirüs için 13 önlem...

'Bizim için şimdilik sadece "dikkatli olmak" yetiyor' diyen Müftüoğlu 13 maddede yapılması gerekenleri yazdı.

Koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerekir? Coronavirüs için 13 önlem...

Ellerinizi en geç iki saat ara ile bol su ve sabunla en az 30 saniye iyice ovarak yıkayınız.

Koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerekir? Coronavirüs için 13 önlem...

Şüpheli yerlerde yıkamayı takiben musluk kapatmada ve kapı-açma kapamada temiz bir kâğıt peçete kullanınız.

Koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerekir? Coronavirüs için 13 önlem...

Okul dönüşü çocuklarınıza el, yüz ve mümkünse beden temizliği (tüm duş) yaptırınız.

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