Koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerekir? Coronavirüs için 13 önlem...
Koronavirüs tüm dünyay tehdit ediyor... Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 2 bin 700'den fazla ölüme neden olan yeni tip corona virüs ne yazık ki giderek yayılmaya devam ediyor. Peki gencinden, yaşlısına herkesin hayatını tedit eden coronavirüsten korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Bizlerinde basit yöntemlerle korunabileceği yöntemler var. Osman Müftüoğlu bunları 13 maddede açıkladı.
27.02.2020 12:48
- Son Güncelleme: 27.02.2020 13:02
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