30'dan fazla ülke Coronavirüs'e savaş açtı! Milyonlar çaresiz kaldı...

Coronavirüs, Çin 'den 5 kıtaya yayıldı. Hala aşısı bulunamadı. 30'dan fazla ülke salgına savaş açtı. Çaresiz kalan milyonlar ise marketleri yağmaladı. Eve kapandı.Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü, dalga dalga yayıldı. Salgın, Avrupa'nın göbeğine kadar ulaştı. İran 'ın ardından İtalya ve İspanya 'da panik başladı. Türkiye ise komşulara sınırları kapattı. İran'daki 117 vatandaşımıza özel uçak yolladı. 17'sinin ateşi çıkınca tüm yolcular Ankara 'da karantinaya alındı.İtalyan medyası, "Çizme artık virüslü" manşeti attı. Ülkede Coronavirüs nedeniyle ölü sayısı 7'ye çıktı. Maçlar, festivaller ertelenirken, İtalyanlar marketleri boşalttı. Borsa da 6 saatlik kayıp 30 milyar euro'yu aştı.yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 665'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Covid-19 vakası saptandı. Sadece Çin mi? İran, Fransa ve İtalya'da da büyük panik var. İtalya'da Covid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230'u buldu.tek tek buraya seyahat uyarısı yapmaya başlarken, İtalya'da tam bir kaos başladı. Ülkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun baş şehri olduğu Lombardiya ile Venedik'i içine alan Veneto virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu.Bu ikisi, ülkenin refah seviyesi en yüksek bölgeleri ve bu durumun ekonomiye zarar vermesinden endişe ediliyor. Milano borsası 30 milyar euro kayıpla dün yüzde 5.43 düşüşle kapandı.yarı resmi haberajansı ILNA, Kum şehrindecoronavirüs nedeniyle hayatınıkaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğiiddiasını gündeme taşıdı. Resmi açıklamalarda,ilk ölümlü vakanın 19 Şubat'ta görüldüğübelirtilmişti. Yetkililer ölü sayısını ise 12 olarakaçıkladı. İran Sağlık Bakanı Nemeki, karantinauygulamak zorunda kalmamak için coronavirüstespit edilen 11 eyalette halka sokağaçıkmamaları çağrısında bulundu.

Coronavirüse yakalandığını açıklayan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi'nin, önceki günkü basın toplantısında terlediği ortaya çıktı.

Herirçi, karantinaya alındı.



140 KİŞİDE ATEŞ YOK

Türkiye, İran'daki vatandaşların tahliyesi için düğmeye bastı. 140 kişiyi taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. Bazı yolcularda ateş çıkınca tümü 14 gün karantinaya alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "140 yolcunun hiçbirinde ateş yok" dedi.