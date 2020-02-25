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Avrupa'da Koronavirüs alarmı! 'dan 'ya giden doktorda Koronavirüs çıkınca bin kişilik otel karantinaya alındı!

’de ortaya çıkan ve her geçen gün hızla yayılan Koronavirüs Avrupa’yı alarma geçirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 665’e yükselirken vakaların sayısı 80 bini aştı. Avrupa’da birçok ülke alarma geçerken ’dan ’ya giden bir doktorda koronavirüs pozitif çıkınca otel karantinaya alındı. Otel turistlerin gözdeleri arasında yer alıyor ve bin kişilik kapasitesi bulunuyor.

  • Güncel
  • 25.02.2020 13:56
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 14:05
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Koronavirüs salgını birçok ülkeye sıçradı. Çin'de ölü sayısı bir günde 71 kişi artarak 2 bin 665 olurken, vaka sayısı da 77 bin 658 olarak duyuruldu. Çin'den sonra en büyül salgın İran'da görüldü. İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 14 oldu. Avrupa'da ise bedeli İtalya ödüyor. İtalya, koronavirüs salgını nedeniyle 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Önlemleri üst düzeye çıkaran İtalya'dan İspanya'ya giden bir doktorda da koronavirüs tespit edildi. 1000 kişinin kaldığı otel koronaviürs riski nedeniyle karantina altına alındı. İşte koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri...

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