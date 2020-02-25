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Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

koronavirüs ile ilgili bilgilendirmede bulundu. İran'dan Türkiye'ye gelen uçak ve Türk yolcular hakkında açıklama yaptı. Uçağın Ankara'ya yönlendirilmesinin sebebinin, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olması olduğunu belirten Koca, "140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 25.02.2020 18:19
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 18:36
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, İran'dan Türkiye'ye gelen uçak ve Türk yolcular hakkında açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır.

(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı.

140 kişi içinde ateşi olan kimse bulunmamaktadır. Yolcuların ilk bulgularında virüs belirtisi yok.

İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz

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