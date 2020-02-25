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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 23:59
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    • 25.02.2020 23:59
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    Koronavirüs 'yi de vurdu! 10 yıllık devlet tahvili getirisi rekor seviyeye düştü

    'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, 5 baz puandan fazla azalışla yüzde 1,322'ye düştü ve tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 21 Şubat'ta kaydettiği rekorunu tazeledi. 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, 3 baz puanın üzerinde azalışla yüzde 1,798'e geriledi.

    Koronavirüs ABD'yi de vurdu!

    Amerikan devlet tahvillerine yönelik talep, koronavirüs salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin tırmanışa geçmesiyle artarken, tahvil getirileri rekor seviyelere geriledi.

    10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, 5 baz puanın üzerinde azalarak yüzde 1,322 seviyesine düştü. Bu değerle 'deki 10 yıllık devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

    EN SON TEMMUZ 2016'DA 1,325 DEĞERİNE DÜŞMÜŞTÜ
    Söz konusu tahvil getirisi en son Temmuz 2016'da, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararı almasıyla yüzde 1,325 değerine düşmüştü.

    ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 21 Şubat'ta kaydettiği rekorunu tazeledi. 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, 3 baz puanın üzerinde azalışla yüzde 1,798'e geriledi.

    Analistler, yatırımcılar i "güvenli liman" olarak kabul edilen devlet tahvillerinin getirisindeki gerilemede, Çin'in ardından , ve İran başta olmak üzere diğer ülkelerde de Kovid-19 vakalarının artmasının etkili olduğunu belirtiyor.

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