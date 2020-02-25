İran'da da ortaya çıkan Corona bölgeye yayıldı. Türkiye; Esendere, Gürbulak, Dilucu ve Kapıköy sınır kapılarını kapattı. Gümrükler termal kameralarla donatıldı.
Irak
Uçak ve tren seferleri kısıtlandı. Şüpheli görülen kişi ve araçlar içeriye alınmadı.
İtalya'nın başkenti Roma ile Milano, Venedik, Bologna ve Torino kentlerinde salgın çıktı. Karnavallar iptal edildi, bütün kilise ve müzeler kapatıldı.
Rusya
Çin Wuhan'da bir ay süren karantina önlemleri biraz olsun hafifledi. Coronavirüs şüphesiyle tedavi gören kişiler, dezenfekte edilerek bırakıldı.
YENİ TİP KORKU!
Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüs, can almaya devam ediyor. Irak, İran ve şimdi de Avrupa'nın ortası İtalya. Birçok kentte marketler yağmalanmaya başladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs (Covid- 19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 594'e ulaştı. Irak, Afganistan, Kuveyt ve Bahreyn, ülkelerine İran'dan gelen kişilerde yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Ancak Avrupa'da da panik zirveye çıktı.
Fransa, İngiltere ve Almanya'da virüs can alırken, İtalya'da da ortaya çıktı. Futbol liginde maçlar ertelenirken, birçok kentte sokaklar boş kaldı. İtalyanlar, marketlere akın etti. Bazı marketler yağmalandı. İtalya'da ölü sayısı 6'ya yükselirken, vaka sayısı 219'u buldu.
Irak
Uçak ve tren seferleri kısıtlandı. Şüpheli görülen kişi ve araçlar içeriye alınmadı.
İtalya'nın başkenti Roma ile Milano, Venedik, Bologna ve Torino kentlerinde salgın çıktı. Karnavallar iptal edildi, bütün kilise ve müzeler kapatıldı.
Rusya
Çin Wuhan'da bir ay süren karantina önlemleri biraz olsun hafifledi. Coronavirüs şüphesiyle tedavi gören kişiler, dezenfekte edilerek bırakıldı.
YENİ TİP KORKU!
Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüs, can almaya devam ediyor. Irak, İran ve şimdi de Avrupa'nın ortası İtalya. Birçok kentte marketler yağmalanmaya başladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs (Covid- 19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 594'e ulaştı. Irak, Afganistan, Kuveyt ve Bahreyn, ülkelerine İran'dan gelen kişilerde yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Ancak Avrupa'da da panik zirveye çıktı.
Fransa, İngiltere ve Almanya'da virüs can alırken, İtalya'da da ortaya çıktı. Futbol liginde maçlar ertelenirken, birçok kentte sokaklar boş kaldı. İtalyanlar, marketlere akın etti. Bazı marketler yağmalandı. İtalya'da ölü sayısı 6'ya yükselirken, vaka sayısı 219'u buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.