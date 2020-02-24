Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 619'a ulaştı.

İRAN'DA 50 ÖLÜ İDDİASI

Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı İLNA sadece ülkenin Kum kentinde corona virüsü nedeniyle 50'den fazla insanın öldüğünü paylaştı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre ise, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.