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Koronavirüs kabusu sınırımızda! 'da 50'den fazla kişi Koronavirüsten öldü iddiası!

’de ortaya çıkan ve her geçen gün hızla yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bini aştı. uluslararası alarm verirken salgında son 24 saatte 150 kişi hayatını kaybetti. Sınır komşumuz ’da da görülen Koronavirüs nedeniyle 50’den fazla insanın öldüğü iddia edildi. İran’daki virüs ’yi de harekete geçirmişti. Ölümlerin artmasının ardından Türkiye sınırlarını kapattığını ve uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.

  • Güncel
  • 24.02.2020 12:24
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 12:31
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Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 619'a ulaştı.

İRAN'DA 50 ÖLÜ İDDİASI
Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı İLNA sadece ülkenin Kum kentinde corona virüsü nedeniyle 50'den fazla insanın öldüğünü paylaştı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre ise, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.

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