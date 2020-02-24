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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 18:31
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    • 24.02.2020 18:32
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    Son dakika: sı koronavirüs salgını nedeniyle sert düşüşle açıldı!

    Son dakika haberine göre, sı, koronavirüs salgınına yönelik endişelerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Endeksi, 900 puanın üzerinde değer kaybetti.

    Dünyayı saran ateş!

    sı, koronavirüs salgınına yönelik endişelerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

    Açılışta, endeksi yaklaşık 988 puan değer kaybetti ve yüzde 3,41 azalışla 28.004,19 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi, yüzde 3,18 düşüşle 3.231,61 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 4,22 azalışla 9.172,81 puandan işlem görmeye başladı.

    KORONAVİRÜS PİYASALARI VURDU!
    Analistler, 'den yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasının endekslerde sert düşüşe neden olduğunu belirtiyor.

    Çin'de salgın nedeniyle ölümler devam ederken, , ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış, küresel ekonominin olumsuz etkileneceği yönündeki endişelerin de artmasına neden oluyor.

    Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago ulusal aktivite endeksi, ocakta eksi 0,25 değerini alarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl aralık ayında eksi 0,51 olarak kaydedilen Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin, bu ay eksi 0,92 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

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