İngiliz işadamı Steve Walsh, Singapur'da Corona'ya yakalandı. İyileştiğini sandı. Fransız Alpleri'nde tatil yaptı. Ülkesine dönünce de bardan çıkmadı. Yoga kursunu tamamladı. Tam 11 kişiye mikrop saçtıktan sonra Corona olduğu anlaşıldı.







Steve Walsh'ın kurbanları arasında Alpler'deki kayak merkezinin sahibi Bob-Catriona Saynor ile 9 yaşındaki çocukları da var. İngiliz gazeteleri, karantinaya alınan Steve Walsh için "O bir süper bulaştırıcı" diye yazdı.







CORONAYA DEMİR ATTI

Wuhan'dan dünyaya yayılan coronavirüs, milyarderler gemisini de etkiledi. Şimdilik 132 hasta bulunan 3 bin 700 yolculu Diamond Princess adlı cruise gemisi, Japonya'da kaderine terk edildi.



Dünya, coronavirüs yüzünden büyük tehdit altında kaldı. Wuhan'da ortaya çıkan ve 25 ülkeye yayılan hastalık nedeniyle 1018 kişi hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre 43 bin kişinin virüsten etkilendiği belirtildi. İngiliz medyasına göre, bu sayının 200 bini geçtiği belirtildi.







Japonya'da günlerdir karantina altında olan "Diamond Princess" isimli cruise gemisinden feryatlar yükseldi. 3 bin 700 yolculu gemide hastalığın yayıldığı belirtildi. 135 kişinin virüs kaptığı öğrenildi. Yardım isteyen çalışanlar, gemiyi terk edememeleri nedeniyle enfeksiyon riski altında olduklarını iddia etti.







LİMANLAR KAPATILDI

Tayland, coronavirüs şüphesiyle içerisinde 2 bin 257 kişi bulunan bir kruvaziyerin ülkeye yolcu bırakmasına izin vermedi. Kruvaziyeri işleten şirketten yapılan açıklamada ise gemide herhangi bir coronavirüs vakasının olduğuna inanmak için bir sebep olmadığı kaydedildi.







TEMİZ DOĞDU

Çin'de virüs yüzünden bir yandan ölümler yaşanırken diğer yandan da doğumlar gerçekleşiyor. Önceki gün dünyaya gelen bebek, annesi ve babası kontrolden geçirildi. Hiçbirinde virüse rastlanmadı. Ama doktorlar önlemi elden bırakmadı.







KURTAR BİZİ TRUMP

ABD'li yeni evli çift, Milena Basso ve Gaetano Cerullo, balayı tatili için bulundukları Diamond Princess'te panik olduklarını bildirdi. CNN'e bağlanan çift, Trump'a yalvardı: Trump bizi buradan kurtar. Uçak gönder, bu gemiden çıkmak istiyoruz...







Bu arada Trump, komik bir açıklama yaptı: Nisan ayında havaların ısınmasıyla coronavirüs salgını son bulur...



VİRÜS KREDİSİ

Çin'de 300'den fazla firma ayakta kalabilmek için 8.2 milyar dolarlık kredi arayışına girdi. Çin Lideri, işçi çıkarmalarına karşı önlem alacaklarını bildirdi.







Çin'de yüzlerce firma, ekonomik krize girdi. İşçi çıkarmak için harekete geçti. Dünya markaları ayakta kalabilmek için kredi arayışına girişti.

Çinliler, "Potansiyel coronavirüs taşıyıcıları" olarak görüldüklerini ve aşağılandıklarını belirterek internette imza kampanyası başlatt300'den fazla şirketin 57.4 milyar yuanlık (8.2 milyar dolar) kredi arayışında olduğu öğrenildi. Çin lideri Cinping ise işçi çıkarmalarını önlemek için tedbirler aldıklarını söyledi.





CESET BULUTU!

Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinde yakılan cesetler gaz bulutu oluşturdu. Gökyüzüne yükselen kükürt dioksit gazı, uydu görüntülerine böyle yansıdı.