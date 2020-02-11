Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 11.02.2020 07:34
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 07:37

ün biteceği tarihi açıkladı

Dünyayı tehdit altına alan ve bugün itibarıyla binden fazla kişinin ölümüne neden olan salgını ile ilgili ABD Başkanı açıklamalarda bulundu. Trump salgının havaların ısınmasıyla birlikte bitebileceğini söyledi.

Trump tarih verdi! Koronavirüs nisandan sonra...

ABD Başkanı , nisan ayında havaların ısınmasıyla 'de başlayan yeni tip salgınının son bulacağını savundu.

Trump, yarın ön seçimlerin yapılacağı New Hampshire eyaletinde düzenlediği miting öncesinde Fox televizyonuna, Çin ile ikili ilişkileri ve yeni tip koronavirüs salgınını değerlendirdi.

Çin'in virüs salgınıyla ilgili gayet profesyonelce davrandığını vurgulayan Trump, "Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur." diye konuştu.

"EN İYİ UZMANLARIMIZI GÖNDERİYORUZ"
Trump, ABD'nin virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan bölgesine Dünya Sağlık Örgütü uzmanları gönderdiğine işaret ederek, "Çin ile yakından çalıştığımızı söyleyebilirim. Oraya en iyi uzmanlarımızı gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının da iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını belirten Trump, anlaşmadan sonra Çin'in ABD'ye saygı duymaya başladığını vurguladı.

Söz konusu anlaşma sayesinde Çin'in milyarlarca dolarlık ABD ürününü tekrar satın almaya başladığını aktaran Trump, "Virüsün Çin'in ABD mallarını satın almasını etkileyeceğini sanmıyorum. Çin virüsü yok etmek için çok çalışıyor, biz de onlarla iletişim halindeyiz." dedi.

ÇİN'DEKİ KORONAVİRÜS SALGINI
Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Çin'de ölü sayısının her geçen gün arttığı ciddi salgına dönüşen virüse karşı, henüz aşı ya da etkili bir ilaç bulunamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriDonald Trump koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri