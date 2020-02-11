3 Avrupa ülkesine koronavirüs bulaştıran adamın kimliği açıklandı

Bir anda patlak veren koronavirüs salgını Çin'i sistemik bir şekilde felakete götürmüş görünüyor.

Bir yandan virüs salgını ile mücadele eden Çin, diğer yandan salgının ortaya çıkardığı ekonomik, politik ve sosyolojik sorunlarla mücadele etmek zorunda.

Çin'i ölüme sürükleyen koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya başladı. Avrupa'ya da sıçrayan koronavirüs sonucu birçok kişi tedavi altında.

AVRUPA'YA VİRÜSÜ BULAŞTIRAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Koronavirüsün farkında olmadan İngiltere, Fransa ve İspanya'ya yayılmasına neden olan 'süper bulaştırıcı' olarak adlandırılan kişinin kimliği açıklandı.

53 yaşındaki Steve Walsh adlı iş insanının virüsü Singapur'daki bir konferansta kaptığı ancak şu an sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karantina altında tutulan 53 yaşındaki iş insanı Steve Walsh'ın virüsü Singapur'daki bir iş gezisinde kaptığı, İngiltere'ye dönmeden önce Fransa'da kaldığı kayak tesisinde de 11 kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor.

Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da olduğu bu kişilerden beşi Fransa'da, beşi İngiltere'de, biri de İspanya'da tedavi görüyor.

Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca kentteki bir ilkokulda çalışan bir öğretmene de virüs bulaşmış olabileceğine dair iddialar nedeniyle ailelerin çocuklarını söz konusu okula göndermediği belirtildi.