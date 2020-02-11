Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a ulaştı. Ölü sayısı ise 813'e çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu, 6 bin 188 kişinin durumunun çok ağır olduğunu açıkladı. Pazar günü Çin'in 2 bin kentinde yaşayanların evden çıkmadığı açıklandı.
Araştırmalara göre Pazar günü 1 milyar 200 milyon Çinli evdeydi. Bu durum Çin ekonomisine ağır bir darbe olarak nitelendirildi. Yaşanan büyük korku nedeniyle vatandaşların evde kaldıkları belirtilirken, alının önlemlerin de artık işe yaramadığına dikkat çekildi. Ekonomistler, Coronavirüsün ekonomik bilançosunun da 2 trilyon 400 milyar doları bulduğunu söyledi.
Virüs korkusu yüzünden Çinliler evlerinde hapis hayatı yaşıyor.
NEDEN WUHAN?
Coronavirüs için neden Wuhan kentinin seçildiğiyle ilgili gerçek ortaya çıktı. 500'den fazla fabrika ve tesise sahip Wuhan, 2 bin Çin şehri arasında ekonomiye katkı olarak 13'üncü sırada. Otomotiv ve ulaşım endüstrilerine hâkim ve dünyanın her ülkesine ticaret hacmi olan bir bölge.
Tek maske ile yetinmeyen Çinli vatandaşın hastalık endişesi, yüzüne yansıdı.
Kafasına poşet geçiren anne bebeğini korudu.
VİRÜS GEMİSİ
Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi. Trump'tan yardım istendi. Geminin içinde çok önemli şirketlerin üst düzey yetkililerinin olduğu, 19 yeni evli çiftin de isyan ettiği belirtildi. Geminin bazı bölümlerinde ciddi kavgaların yaşandığı ve 17 kişinin de fiziksel şiddet nedeniyle yaralandığı açıklandı.
Çin Devlet Başkanı Cinping TIME'a kapak oldu. Haberde "Çin'in ekonomik testten geçtiği ve hala ne yapacağını bilemediği" yorumları yapıldı.
O ÖĞRENCİDE VİRÜS YOK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Coronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki E.K'nin yapılan laboratuvar analizleri açıklandı. Çin'de öğrenim gören gencin, Coronavirüs taşımadığı ortaya çıktı.
MOĞOLİSTAN'A SEYAHAT UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, Moğolistan'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. Açıklamada koronavirüs salgınını, Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirdiğine dikkat çekildi.
Araştırmalara göre Pazar günü 1 milyar 200 milyon Çinli evdeydi. Bu durum Çin ekonomisine ağır bir darbe olarak nitelendirildi. Yaşanan büyük korku nedeniyle vatandaşların evde kaldıkları belirtilirken, alının önlemlerin de artık işe yaramadığına dikkat çekildi. Ekonomistler, Coronavirüsün ekonomik bilançosunun da 2 trilyon 400 milyar doları bulduğunu söyledi.
Virüs korkusu yüzünden Çinliler evlerinde hapis hayatı yaşıyor.
NEDEN WUHAN?
Coronavirüs için neden Wuhan kentinin seçildiğiyle ilgili gerçek ortaya çıktı. 500'den fazla fabrika ve tesise sahip Wuhan, 2 bin Çin şehri arasında ekonomiye katkı olarak 13'üncü sırada. Otomotiv ve ulaşım endüstrilerine hâkim ve dünyanın her ülkesine ticaret hacmi olan bir bölge.
Tek maske ile yetinmeyen Çinli vatandaşın hastalık endişesi, yüzüne yansıdı.
Kafasına poşet geçiren anne bebeğini korudu.
VİRÜS GEMİSİ
Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi. Trump'tan yardım istendi. Geminin içinde çok önemli şirketlerin üst düzey yetkililerinin olduğu, 19 yeni evli çiftin de isyan ettiği belirtildi. Geminin bazı bölümlerinde ciddi kavgaların yaşandığı ve 17 kişinin de fiziksel şiddet nedeniyle yaralandığı açıklandı.
Çin Devlet Başkanı Cinping TIME'a kapak oldu. Haberde "Çin'in ekonomik testten geçtiği ve hala ne yapacağını bilemediği" yorumları yapıldı.
O ÖĞRENCİDE VİRÜS YOK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Coronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan 22 yaşındaki E.K'nin yapılan laboratuvar analizleri açıklandı. Çin'de öğrenim gören gencin, Coronavirüs taşımadığı ortaya çıktı.
MOĞOLİSTAN'A SEYAHAT UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, Moğolistan'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. Açıklamada koronavirüs salgınını, Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirdiğine dikkat çekildi.
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