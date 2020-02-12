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  • 12.02.2020 23:41
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 23:43

'da 3 ye bomba ihbarı!

'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 için bomba ihbarı yapıldığı açıklandı. Camilerin boşaltıldığı ve arama yapıldığı belirtildi.

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı!

'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bomba ihbarı yapıldı.

Alman polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ihbarların elektronik posta yoluyla yapıldığını, elektronik posta içeriklerinin birbirine benzer olduğunu belirtti.

Üç kentteki lerin boşaltıldığını ifade eden polis sözcüsü, arama işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

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