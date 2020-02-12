Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı!

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bomba ihbarı yapıldı.

Alman polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ihbarların elektronik posta yoluyla yapıldığını, elektronik posta içeriklerinin birbirine benzer olduğunu belirtti.

Üç kentteki camilerin boşaltıldığını ifade eden polis sözcüsü, arama işlemlerinin devam ettiğini aktardı.