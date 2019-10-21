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  • 21.10.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 12:34

'da ye alçak

Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlara karşı ırkçılık devam ederken ’da bir skandal daha yaşandı. Dortmund kentinde bir ye molotofkokteylli düzenlendi.

Almanya'da camiye alçak saldırı

'nın Dortmund kentinde gece bir ye molotofkokteylli düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami Derneğine saat 01.30 sularında düzenlenen molotofkokteylli saldırı sonucu çıkan küçük çaplı yangında camide hasar oluştu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Saldırıda caminin yönetim kurulu odasının da camları kırıldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ
Terör örgütü yandaşları ya da aşırı sağcıların düzenlemiş olabileceğinden şüphelenilen saldırı sonucu çıkan yangının büyümeden söndürülmesiyle büyük bir facianın önüne geçildiği belirtildi.

Fotoğraf ve video kaydı alan polis, inceleme başlattı.

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