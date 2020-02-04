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  • 04.02.2020 17:36
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 17:48

Son dakika: / terör örgütünden Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzeli saldırı

Son dakika haberi... MSB: /'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

PKK/YPG'den Afrin'de Grad füzeli saldırı

ndan yapılan açıklamada "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı.



Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." denildi.





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