Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esad rejimi ve Rusya'ya İdlib'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Gazetecilerin, "İdlib'in Savunma Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesini bekliyor musunuz? Rusya destekli Esed rejiminin artan saldırıları hakkında değerlendirmeleriniz nedir" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, bakanların İdlib'deki güncel gelişmeleri ele almasını beklediğini söyledi.

"YÜZBİNLERCE İNSAN YERİNDEN EDİLİYOR"

Stoltenberg, İdlib'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunun altını çizerek, sivilleri hedef alan saldırıların yüzbinlerce insanı yerinden ettiğine dikkati çekti. Ayrım yapmaksızın sivilleri hedef alan hava bombardımanlarının da gerçekleştiğini belirten Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esad rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Esad rejimi ve Rusya'ya uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Stoltenberg, insanlara zulmeden Rusya destekli söz konusu saldırıların acilen son bulması gerektiğini vurguladı.

KREMLİN'DEN İDLİB AÇIKLAMASI

İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama yapan Kremlin ise, "Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda. Suriye ve Rusya güçlerine yapılan tüm saldırılar durdurulmalı" dedi.