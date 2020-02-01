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  • 01.02.2020 15:00
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 15:04

Son dakika: Devlet Başkanı Abbas'tan Trump'ın sözde barış planına !

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , 'nin sözde barış planına çok gösterdi. Abbas, "Trump'ın planını reddediyorum. Tarihe 'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.

Abbas'tan Trump'ın sözde barış planına sert tepki!

Devlet Başkanı , "Trump'ın planını reddediyorum. Tarihe 'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.

SİSİ VE ABBAS FİLİSTİN MESELESİNİ GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı ulfettah es-Sisi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelerek Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Filistin haber ajansının (WAFA) haberine göre, Filistin'in talebi doğrultusunda ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere, bugün dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek olağanüstü toplantısı öncesi bir araya gelen Sisi ve Abbas, Filistin'e dair son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Abbas, ABD'nin sözde barış planına karşı bölgesel ve uluslararası düzeyde mücadele edilmesinin önemini vurgulayarak Filistin'e verdiği destekten dolayı Mısır'a teşekkürlerini sundu.

Sisi de Mısır'ın, Abbas'ın liderliğinde Filistin'in meşruiyetini destekleme konusundaki tutumunun değişmediğini ifade ederek ülkesinin, 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkı ve davasına verdiği desteği yineledi.

Görüşmede Mısır tarafından İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Filistin tarafından da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Abbas'ın Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi, FKÖ Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh de hazır bulundu.

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere bugün dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.

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