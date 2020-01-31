Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planına çok sert çıktı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

"Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail haksız ve hukuksuz şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Zalimin gözü kana da doymaz mala da. İsrail'in de doymuyor. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen planı devreye almaya çalışılıyor. Şimdi utanmadan sıkılmadan Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin'den mahrum etme gayreti içindeler.



TANIMIYOR, KABUL ETMİYORUZ

İsrail 1947'deki Filistin topraklarında işgalci ve şuanda damla damla gösterebileceğimiz bir Filistin var. İsrail'in gözü doymuyor, son açıklamaları bunu gösteriyor. İşgal ve yıkımın yaşandığı Filistin'i yine hedef alıyorlar. Bu plan ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Türkiye olarak iki devletli çözümü kabul eden fakat Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı tanımıyor ve kabul etmiyoruz.



KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Mescid-i Aksa'ya uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Bugün Mescidi Aksa'nın mahremiyetini koruyamasak Mekke'ye uzanan kem gözleri engelleyemeyiz. İşte bu yüzden Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.

YAZIKLAR OLSUN! HESABINI NASIL VERECEKLER

İslam ülkelerinin tavırlarına baktığımızda halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan sesin çıkmıyor seni. Ne zaman çıkacak? Umman Bahreyn Abu Dabi yönetimi. Oraya katılıp bir de alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Başlarında kipalarla oturanlar da alkış tutuyor onlar da alkış tutuyor. 'Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.'

TÜRK MEDYASI NEDEN ALINMADI? SİZİN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞINIZ BU

Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de barışın anahtarı Kudüs'tedir. İsrail'i cesaretlendirecek herkes ortaya çıkacak vahim sonuçlardan sorumludur.Türk medyasını neden almadınız toplantıya? İşte bunların basın özgürlüğü anlayışı bu.

ARAP ÜLKELERİ TÜM İNSANLIĞA İHANET ETMEKTEDİR

Bu planı destekleyen Arap ülkeleri kendi halkaları ve daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedirler. İstediği kadar plan yapsınlar, Allah'ın yardımı ile Kudüs davası hep ayakta kalacaktır. Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniyye ile görüşmem olacak.

HRİSTİYAN DÜNYASINA BİR MESAJIMIZ VAR...

Bizim burada ayrıca Hıristiyan dünyasına mesajımız var. Hristiyan dünyanın buna sahip çıkması lazım. Bu işin başını çeken Sayın Trump, Hristiyan değil mi? Hristiyan dünyası buna karşı sessiz kalmayacaktır. Onlarında burada dik durması lazım. Ben dün beni ziyarete gelen hahambaşını da bunu söyledim. Bizim Musevilere karşı en küçük bir düşmanlığımız yoktur olamaz. Bizim İsrail devletiyle de bir sorunumuz yok. Bizim karşı olduğumuz İsrail hükümetini sebep olduğu zulüm ve kıyımdır. Böyle bir haydut devlet böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz.