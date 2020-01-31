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Trump'ın Kudüs kararının ardındaki sır! Bir kıyamet planı

Trump'ın Kudüs kararının ardındaki sır! Bir kıyamet planı "Büyük İsrail!"

31.01.2020 23:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" olarak açıkladığı sözde barış planı Türkiye'den büyük tepki gördü. Başkan Erdoğan'ın "İşgal projesidir" dediği skandal planın ardındaki sır ne? Diplomasi, jeo-politik, strateji, uluslararası ilişkiler, iktisat, oyun teorisi... Peki ya bunların hepsi, yani modern dünyayı yönetenlerin, kararlarına yön verdiğini varsaydığımız bu bilim dalları, kitaplar dolusu bilgi, teori, istatistik, gerçekte, hükümsüzse? Aslında dünya, efsanelerin, kehanetlerin, kadim bilgilerin etrafında dönüyorsa? İşte A Haber'in İsrail ile ilgili kim ne yapmaya çalışıyor analiz haberi...


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