Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu:
Deprem sonrası bazı kendini bilmezler alçakça mesajlar yayınladı. Emniyet güçlerimiz gerekli adımları atıyor.
Birileri hala Suriye'de Doğu Akdeniz'de Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor. Yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondros'lara mecbur etmek isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz. Eski Türkiye'nin alışkanlıkları ile bugünü anlayabilmemiz mümkün değildir.
Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir. Yarın (bugün) asıl konuşmamı yapacağım. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. MGK bildirisinde de özellikle buna değindik. Kudüs satılık değildir.
Bir tarafta Trump, yanında malum kişi toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyayı ve Filistin'in kaderini değiştiremezsiniz.
TURKUVAZ MEDYA'YA 3 ÖDÜL BİRDEN
Törende Yılın Televizyon Genel Yayın Yönetmeni ödülü aHaber'den Abdülhalik Çimen'e, Yılın köşe yazarı ödülü Sabah Gazetesi'nden Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, yılın yabancı dilde yayın yapan gazetesi ödülü Daily Sabah'a verildi.
Deprem sonrası bazı kendini bilmezler alçakça mesajlar yayınladı. Emniyet güçlerimiz gerekli adımları atıyor.
Birileri hala Suriye'de Doğu Akdeniz'de Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor. Yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondros'lara mecbur etmek isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz. Eski Türkiye'nin alışkanlıkları ile bugünü anlayabilmemiz mümkün değildir.
Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir. Yarın (bugün) asıl konuşmamı yapacağım. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. MGK bildirisinde de özellikle buna değindik. Kudüs satılık değildir.
Bir tarafta Trump, yanında malum kişi toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyayı ve Filistin'in kaderini değiştiremezsiniz.
TURKUVAZ MEDYA'YA 3 ÖDÜL BİRDEN
Törende Yılın Televizyon Genel Yayın Yönetmeni ödülü aHaber'den Abdülhalik Çimen'e, Yılın köşe yazarı ödülü Sabah Gazetesi'nden Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, yılın yabancı dilde yayın yapan gazetesi ödülü Daily Sabah'a verildi.
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