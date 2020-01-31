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Başkan Erdoğan'dan sözde barış planına : Bu bir işgal projesidir

Başkan Erdoğan, 5. töreninde önemli açıklamalarda bulundu. ’in yok edilmesi planına gösteren Erdoğan " satılık değildir ve bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Bu bir işgal projesidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. töreninde önemli açıklamalarda bulundu:

Deprem sonrası bazı kendini bilmezler alçakça mesajlar yayınladı. Emniyet güçlerimiz gerekli adımları atıyor.


Birileri hala Suriye'de 'de Libya'da ne yaptığımızı anlamıyor. Yürüttüğümüz siyasetle, bizi yeni Mondros'lara mecbur etmek isteyenlerin oyunlarını bozuyoruz. Eski Türkiye'nin alışkanlıkları ile bugünü anlayabilmemiz mümkün değildir.

Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir. Yarın (bugün) asıl konuşmamı yapacağım. bizim kırmızı çizgimizdir. MGK bildirisinde de özellikle buna değindik. Kudüs satılık değildir.

Bir tarafta Trump, yanında malum kişi toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyayı ve 'in kaderini değiştiremezsiniz.



TURKUVAZ MEDYA'YA 3 ÖDÜL BİRDEN
Törende Yılın Televizyon Genel Yayın Yönetmeni ödülü aHaber'den Abdülhalik Çimen'e, Yılın köşe yazarı ödülü Sabah Gazetesi'nden Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, yılın yabancı dilde yayın yapan gazetesi ödülü Daily Sabah'a verildi.

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