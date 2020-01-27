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  • 27.01.2020 10:32
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 10:40

Son dakika | Dünyayı tehdit eden ile ilgili yeni iddia: Başardık

'de ortaya çıkan ve ABD, Fransa, Suudi Arabistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde de virüs taşıyan insanların tespit edildiği ile ilgili Çin basınında yer alan yeni iddiaya göre, Çinli bilim insanları korona virüsünün kök hücresini ayrıştırıp izole etmeyi başardı.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bir dairesi olan virüslü salgın hastalıkların kontrolüyle görevli Enstitü'nün Müdürü Xu Wenbo, bu adımın bir aşı oluşturma yolunda yaşamsal bir aşama anlamına geldiğini söyledi.

Bu arada Güney Çin eyaleti Guangdong, virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla tüm eyalette yaşayanların evlerinin dışında bulundukları sırada maske takmalarını zorunlu kıldı.

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