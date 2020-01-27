Çin basınında yer alan haberlere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bir dairesi olan virüslü salgın hastalıkların kontrolüyle görevli Enstitü'nün Müdürü Xu Wenbo, bu adımın bir aşı oluşturma yolunda yaşamsal bir aşama anlamına geldiğini söyledi.

Bu arada Güney Çin eyaleti Guangdong, virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla tüm eyalette yaşayanların evlerinin dışında bulundukları sırada maske takmalarını zorunlu kıldı.