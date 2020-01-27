Çin'deki koronavirüs salgınında korkutan tablo: Ölü sayısı giderek artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında her eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e çıktı, enfekte kişilerin sayısı da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e ulaştı.