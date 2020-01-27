Çin'deki koronavirüs salgınında korkutan tablo: Ölü sayısı giderek artıyor
Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükseldi. Ülkede virüs bulaştığından şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794'e çıktı, enfekte olanlarla temas ettikleri gerekçesiyle 30 bin 453 kişi müşahede altına alındı. Bahar Bayramı tatili uzatıldı, Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında her eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgeye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e çıktı, enfekte kişilerin sayısı da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e ulaştı.
Salgından etkilenenlerden bugüne kadar 51 kişi iyileşerek taburcu edildi.
Salgın nedeniyle Hubey eyaletinde 76, Hınan, Şanghay, Heylongciang ve Hıbey'de birer kişi yaşamını yitirdi.
Salgından etkilenenlerin eyaletlere göre sıralamasında Hubey, bin 423 vakayla başı çekti, başkent Pekin'de 68, Şanghay'da 53 kişinin salgına yakalandığı saptandı.
Diğer yandan, Çin Başbakanı Li Kıçiang liderliğinde toplanan Devlet Konseyince 31 Ocak'ta sona ermesi planlanan Bahar Bayramı tatilinin 3 Şubat'a kadar uzatılacağı, okulların yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik ayarlamalar yapılacağı açıklandı.
Ülkede insan hareketliliğinin azaltılması için önlemlerin alınması çağrısında bulunulan toplantıda internet üzerinden çalışma modeli gibi tedbirlerin desteklenmesi gerektiği belirtildi.
Salgın önlemleri sıkılaşıyor
Hubey eyaletinin Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin ardından eyaletteki bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.
Pekin, Şanghay, Tiencin ve Şian kentlerine uzun yol seferi yapan otobüslerin giriş ve çıkışı yasaklandı.