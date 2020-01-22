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  • 22.01.2020 14:56
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 15:38

: milisleri ’nı grad füzeleriyle vurdu

haberi... 'daki UMH güçlerinden gelen açıklamada, ' milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı ’nı grad füzeleriyle vurdu' denildi.

Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurdu

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife 'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkent Trablus'ta farklı cephelerde gerçekleştirdikleri havan atışlarıyla ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Gelen haberine göre, Libyalı tarafların 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmalarına rağmen, Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı 'nı grad füzeleriyle vurdu.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak'ta Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği saatlerde de Hafter'e bağlı milisler, Hallatat bölgesinde gerçekleştirdiği havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerlerinin isabet alması sonucu yangın çıkmıştı.

Hafter milisleri Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin hemen ardından ve dün de başkentin güneyindeki bölgeler ile Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.

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