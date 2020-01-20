Tarihi zirveden bir gün sonra ortaya çıktı! Hafter ve Sarrac yüz yüze gelmemek için...

Libya'daki krizin sona ermesi için Türkiye'nin hem sahada hem de masada attığı adımlar uluslararası toplumu harekete geçirdi. Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi, Türkiye'nin önemli rolünü gözler önüne serdi. Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi olması ve bugüne kadar küresel barış için attığı adımlar nedeniyle Türkiye, barışın tesis edilmesinde anahtar ülke konumuna geçti. Tarihi konferansla ilgili ilginç bir detay bugün ortaya çıktı. İşte o ayrıntı...

20.01.2020 14:35 - Son Güncelleme: 20.01.2020 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





