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Tarihi zirveden bir gün sonra ortaya çıktı! Hafter ve Sarrac yüz yüze gelmemek için...

Libya'daki krizin sona ermesi için Türkiye'nin hem sahada hem de masada attığı adımlar uluslararası toplumu harekete geçirdi. Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi, Türkiye'nin önemli rolünü gözler önüne serdi. Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi olması ve bugüne kadar küresel barış için attığı adımlar nedeniyle Türkiye, barışın tesis edilmesinde anahtar ülke konumuna geçti. Tarihi konferansla ilgili ilginç bir detay bugün ortaya çıktı. İşte o ayrıntı...

20.01.2020 14:35 - Son Güncelleme: 20.01.2020 14:37
Tarihi zirveden bir gün sonra ortaya çıktı! Hafter ve Sarrac yüz yüze gelmemek için...

Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmak için dün Berlin'de tarihi anlar yaşandı.

Tarihi zirveden bir gün sonra ortaya çıktı! Hafter ve Sarrac yüz yüze gelmemek için...

Berlin'de toplanan Libya barış konferansı, yıllarca savaşla tahrip olan ve bölgeyi rahatsız eden iç savaştan bir yol bulmaya çalışmak için bir dizi dünya liderini bir araya getirmeyi başardı.

Tarihi zirveden bir gün sonra ortaya çıktı! Hafter ve Sarrac yüz yüze gelmemek için...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Libya Konferansı'nda Türkiye ve Rusya başta olmak üzere, 12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt masaya oturdu.

Tarihi zirveden bir gün sonra ortaya çıktı! Hafter ve Sarrac yüz yüze gelmemek için...

SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI
Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi'nde, "ateşkes", "silah ambargosu", "siyasi sürece dönüş", "güvenlik alanında reformlar", "ekonomik ve finansal reformlar" ile "uluslararası insani hukuk ve insan haklarına saygı" başlıkları altında toplam 55 madde sıralandı.

Tarihi zirveden bir gün sonra ortaya çıktı! Hafter ve Sarrac yüz yüze gelmemek için...

Sonuç bildirgesinde ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosuna uyma çağrısında bulunuldu.

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