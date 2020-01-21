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  • 21.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:15

Fransa darbeci Hafter'i ikinci Sisi yapmak istiyor!

Hafta sonu ’de düzenlenen zirvesinde 55 madde üzerine anlaşmaya varıldı. Özellikle GK daimi üyesi Fransa’nın Hafter yanlısı tutumu ve Hafter’i meşrulaştırmaya çalışması ‘ikinci Sisi' oluşturma çabası olarak yorumlandı.

Fransa Hafter'i ikinci Sisi yapmak istiyor!

'nın başşehri 'de 12 ülkenin katılımıyla yapılan zirvesi, ülkede iç savaşın sona ermesi için umut olurken, daha önce varılan ateşkeslerin tarafından bozulduğu değerlendirildiğinde, bu ateşkesin de aynı akıbete uğrayabileceği belirtiliyor. Berlin konferansın hemen ardından başkent Trablus'ta patlama sesleri duyulurken, Hafter'e bağlı milislerin konferansın bitmesinden kısa bir süre sonra başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal ettiği bildirildi. 'nin meşru olarak tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Hafter, daha önce de birçok kez ateşkesi ihlal etmişti. 2015'te Cenevre'deki toplantıda ateşkes sağlanmış ancak Hafter güçleri toplantının ardından bu ateşkesi ihlal etmişti.

MOSKOVA'YI DA TERK ETMİŞTİ
Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile Halife Hafter, BM'nin geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Ancak Hafter güçleri Kurban Bayram'ında Trablus'un kuzeyindeki Mitiga Havalimanı'nın yer aldığı Suk el-Cuma Mahallesi'ne rastgele roket ve topçu ateşiyle saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti. Hafter geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Libya için barış masasını da terk ederek ateşkes mutabakatını imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI
Almanya'da düzenlenen Berlin zirvesinin yankıları devam ediyor. Zirve sonrasında 55 maddelik bildirinin yayınlanmasına rağmen Libya krizine yönelik herhangi somut adım atılmadığı, sürecin BM Güvenlik Konseyi'ne havale edilmesinin de çözümü zorlaştırdığı değerlendirmeleri yapılıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre özellikle BMGK daimi üyesi Fransa'nın Hafter yanlısı tutumu ve Hafter'i meşrulaştırmaya çalışması 'ikinci Sisi (Mısır'ın darbeci )' oluşturma çabası olarak yorumlandı. Ayrıca Libya konusunda AB içindeki görüş ayrılıklarının da krizin çözümüne katkı sağlamadığına dikkat çekiliyor.

YENİ TOPLANTI ŞUBATTA
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya Konferansı'nın devamı olarak şubat başında dışişleri bakanları bir araya geleceğini duyurdu.

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