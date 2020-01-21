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  • 21.01.2020 09:52
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:00

Miçotakis'i eleştiren eski Yunan Bakandan bomba itiraf: Erdoğan'ın elini güçlendirdi

MeRa25 partisi lideri ve eski Ekonomi Bakanı , 'da darbeci Hafter'e destek veren 'ın son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirtti. Miçotakis hükümetini suçlayan Varoufakis, Yunanistan'ın 'ın elini güçlendirdiğini açıkladı.

Eski Yunan Bakandan bomba Erdoğan itirafı

Meclisi'nde temsil edilen MeRa25 adlı partinin lideri ve eski Ekonomi Bakanı , 'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri 'e destek veren Miçotakis hükümetinin son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirterek, Erdoğan'ın elinin daha da güçlendiğini söyledi.

"SON YILLARIN EN BÜYÜK DİPLOMATİK FİYASKOSU"
MeRa25 partisi lideri Varoufakis, sonuçlarını ele alan tasarıyı değerlendirirken, ülkesinin Libya sorununa karışmakla ve yanlış tarafı (Hafter) tutmakla, son yılların en büyük diplomatik fiyaskosuna imza attığını belirtti.

''HAFTER'E KARACİÇ BENZETMESİ''
Darbeci Hafter'i, "Savaş Ağası" olarak nitelendiren Varoufakis, "Hafter'i kucaklarken, 1990'larda (Bosna Savaşı sırasında) Karaciç'e (savaş suçlusu ve "Sırp Kasabı" lakaplı) sarılıp hem ülkenin imajına hem de coğrafi stratejik konumumuza zarar veren aşırı milliyetçileri hatırlayın" dedi. Bu sözlerle açıkça Yunan Başbakan Miçotakis'i hedef alan eski Yunan Bakan Varoufakis, Yunanistan'ın 'ın elini güçlendirdiğini açıkladı.

''ERDOĞAN'IN ELİ GÜÇLENDİ''
Yanis Varoufakis, Yunan Hükümeti'nin İsrail ve büyük petrol şirketleri ile yaptığı anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yaradığını; Türk liderin bu sayede bölgede daha fazla güç kazandığını ve Türk kamuoyunu bir arada tutabildiğini savundu.

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