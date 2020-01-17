Hafter'in CIA uçağı! İşte Hafter ile CIA arasındaki gizemli bağlantı

Libya'da meşru hükümete karşı gelen ve terör eylemleriyle birlikte darbe yapmaya çalışan Hafter'in ipini tutan güçler ve gizli bağlantılar ortaya çıkıyor. Daha önce Kaddafi'yi devirme operasyonunda da başrol oynayan Hafter, Serrac hükümetini devirmek için de karanlık odaklar tarafından sahneye çıkarıldı. Doğu Akdeniz'de Libya'nın stratejik öneminin yanı sıra petrol kaynaklarına da göz diken güçler Hafter'i piyasaya sürdü.

Geçmişte CIA ile oldukça sıkı ilişkiler içerisinde bulunan ve hatta 1980'li yıllarda esir düştüğü Çad'dan CIA tarafından kurtarılarak ABD'ye götürülen Hafter, burada CIA'nın Langley'deki genel merkezi ile yakın ilişki kurdu. Birkaç kez başarısızlıkla sonuçlanan Kaddafi'ye suikast girişimini de destekleyen Hafter, bu doğrultuda ABD istihbarat servislerine hizmet etti.

2011'de Kaddafi'ye karşı başlayana ayaklanmanın ardından Hafter, doğudaki derme çatma isyan kuvvetinin kilit komutanı olduğu Libya'ya döndü ve Kaddafi'nin indirilmesinde önemli bir rol oynadı. Kaddafi'nin çöküşünün ardından kayıplara karışan darbeci isim, 2014 yılında yeniden piyasaya çıktı. Son dönemlerde meşru hükümete karşı yaptığı ayaklanma ile adından sıkça söz ettirdi.

ABD YİNE "PETROL" DEDİ

ABD'de yıllarca sürgün hayatı yaşayan ve bu dönemde ABD istihbarat servislerine hizmet eden Hafter, Libya'da başlattığı darbe girişiminde ABD''nin desteğini de arkasına aldı. 19 Nisan'da Trump'ın Hafter ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray açıklamasında "Hafter'in terörle mücadelede ve Libya'nın petrol kaynaklarını temin etmedeki önemli rolü"ne vurgu yapıldı.

HAFTER'İ MASADAN KALDIRAN TELEFON

Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Moskova'da başlayan ateşkes görüşmelerine katılan General Hafter, barış masasından kalktı. Lockheed Martin'in CEO'su Marillyn Hewson ve Esper ile görüşerek ABD derin devletiyle temas kuran Hafter, görüşmelerle ilgili derin Amerika'yı bilgilendirdi. Bu temastan sonra "Masadan kalk" direktifini alan Hasper, gereğini yaptı.

AJANLARIN UÇAĞIYLA GİTTİ

Moskova'dan ayrılmak üzere yola çıkan Hafter'in, CIA ajanlarının Avrupa uçuşlarında kullandığı Dassault Falcon 900 tipi uçakla ülkeden ayrıldı. Polonya yakınlarında bir noktaya geçen Hafter, burada CIA'nın bölgedeki karargahına gitti.

LİBYA'NIN CUMHURBAŞKANI OLMASI İÇİN HAZIRLIYORLAR

Tüm bu bağlantılar Hafter'in iplerinin CIA'nın ve derin ABD'nin elinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Pentagon tarafından Sisi modeliyle Libya'da planlanan geçiş dönemi için General Hafter'in cumhurbaşkanı olması için hazırlandığı net bir şekilde görüldü.