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  • 17.01.2020 09:59
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 10:02

Konferansı öncesi gizli ziyaret! Darbeci Hafter soluğu Atina'da aldı...

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri , Konferansı öncesinde Yunan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya geldi.

Darbeci Hafter soluğu Atina'da aldı...

Yunan basınında yer alan haberlerde, Hafter'in, Almanya'nın başkenti 'de 19 Ocak'ta düzenlenecek konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde "gizlice" Atina'ya geldiği belirtilirken, Atina'ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Hafter'in yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceğini duyurdu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakanı Heiko Maas, Libya'da Hafter'in anlaşmasına uymaya hazır olduğunu açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Mass, Libya'nın doğusunundaki Bingazi kentine gitti. Ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan ile bir araya geldi. Heiko Mass, Hafter'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya hazır olduğunu söyledi.

Mass, Halife Hafter'i Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na da resmen davet etti. Hafter bu davete olumlu yanıt verdi. Alman medyasına göre Almanya Dışişleri Bakanı, "Hafter, Moskova'daki ateşkes anlaşmasını imzalamasa da ateşkese uyma taahhadünde bulundu. Bu son derece önemli " dedi.

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