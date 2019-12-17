Kukla darbeci Hafter'in geçmişi karanlık! İpi ABD ve Rusya'nın elinde

İKİ HÜKÛMETLİ DEVLET

Hâlihazırda Libya'da iki yönetim bulunuyor. Birisi merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti. Ki bu yönetim BM, bazı AB ülkeleri, Türkiye, Katar ve birçok üye ülke tarafından meşru yönetim olarak kabul ediliyor. Tobruk merkezli Hafter güçleri (Temsilciler Meclisi) ise Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Fransa tarafından destek görüyor. Meclis, Türkiye karşıtı General Hafter'in darbesi sonrası kuruldu. Merkezi Trablus'ta bulunan ve dünyanın meşru yönetim olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Türkiye ile mutabakat imzaladı. Bu hamle Hafter ve arkasında Batı'yı rahatsız etti. Hafter Libya'ya döndükten sonra aralarında Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile ikili müzakerelerde bulundu.



