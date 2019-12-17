Kukla darbeci Hafter'in geçmişi karanlık! İpi ABD ve Rusya'nın elinde
Libya'nın kukla darbecisi Hafter, Rusya'da askerî eğitim gördü. Bir süre Mısır'da çalıştı. Kaddafi'nin Genelkurmay Başkanlığını yaptı. Çad'da esir düştü. CIA kurtardı. ABD'ye sığındı. Kaddafi devrilince geri döndü. İşte kukla darbeci Hafter'in kirli geçmişi!
Dünya kamuoyunun bu sıralar adından sıklıkla bahsettiği Halife Hafter, 1943'te doğdu. 20 yıl boyunca Libya ordusunda subay olarak görev yaptı. Eski Sovyetler Birliğinde askerî eğitim gördü. 1969'da Albay Muammer Kaddafi'nin Kral İdris'i devirmesine yardım etti. O günden sonra Kaddafi'nin en güvendiği isim oldu. Kaddafi başa geçtikten kısa süre sonra onu Genelkurmay Başkanlığına tayin etti.
1986'da Çad ile çatışan güçlerin başına getirdi. Fransa'nın desteklediği Çad güçleri bundan bir yıl sonra Libya'yı yenilgiye uğratarak, Hafter ve 300 askerini esir aldı. Hafter askerlerinin esir düşmesine sebep olduğu ve ordusunu yüzüstü bıraktığı gerekçesiyle hainlikle suçlandı. Yıllarca hapis yattıktan sonra 1990 yılında CIA ile anlaşma yaparak serbest kaldı. Ardından ABD'ye gitti.
CIA AJANI
Washington yönetiminin siyasi sığınma hakkı tanımasıyla ABD'ye yerleşti. Sonra ülke dışında Kaddafi'ye karşı faaliyetler yürütmeye başladı. Ülkede gözden düştü. Kaddafi de muhalifler de onu "CIA ajanı" olarak suçladı. Zira Hafter, Virginia eyaletinde bulunan CIA merkez ofisi yakınlarına taşınmıştı.
Libya'da iç karışıklık başlayınca 2011'de geri döndü. Doğu Bingazi kentine yerleşti. Mısır'a giderek doğudaki isyancı güçlerin komutanı oldu. Kendini ülkeyi istikrara kavuşturabilecek kahraman gibi tanıtıp 'kurtarıcı' rolüne böründü. Kaddafi'nin düşmesi sonrası ise iki yıldan uzun süre yargılandı. Fransa, Rusya, Mısır ve ABD'nin hem askeri hem de diplomatik desteğini aldı. Libya'daki eylemleri yurt dışında farkedilmedi.
Şubat 2014'te BM destekli seçimler sonrası ipleri yeniden eline aldı. Televizyondan yayınlanan bir mesaj ile güya "ülkesini kurtarma" planını açıkladı. Hafter'in popülaritesindeki artış ülkenin doğusu ile sınırlı kaldı. Bingazi'deki gruplara karşı "Kerame (Haysiyet) Operasyonu"nu başlattı. 2015'te Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından "Libya Ulusal Ordusu"nun komutanı olarak atandı. Hafter öncülüğündeki güçler Şubat 2016'da Bingazi'yi işgal etti. Ardından da bölgedeki stratejik noktaları almak için operasyonlar yaptı. Eylül 2016'da, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra, Ra's Lanuf, Brega ve Ecdebiye'ye saldırdı. 2017'de Derne'nin kontrolünü aldı. Bu sırada savaş suçları işlemekle suçlandı. Haziran 2019'da Türkiye'yi düşman ilan etti. Türkiye'nin tepkisi sert oldu.
İKİ HÜKÛMETLİ DEVLET
Hâlihazırda Libya'da iki yönetim bulunuyor. Birisi merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti. Ki bu yönetim BM, bazı AB ülkeleri, Türkiye, Katar ve birçok üye ülke tarafından meşru yönetim olarak kabul ediliyor. Tobruk merkezli Hafter güçleri (Temsilciler Meclisi) ise Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Fransa tarafından destek görüyor. Meclis, Türkiye karşıtı General Hafter'in darbesi sonrası kuruldu. Merkezi Trablus'ta bulunan ve dünyanın meşru yönetim olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Türkiye ile mutabakat imzaladı. Bu hamle Hafter ve arkasında Batı'yı rahatsız etti. Hafter Libya'ya döndükten sonra aralarında Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile ikili müzakerelerde bulundu.