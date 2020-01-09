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  • 09.01.2020 20:43
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 20:44

Son dakika: yasa tasarısı parlamentosunda kul edildi

Son dakika herine göre 'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.

İngiliz Parlamentosu o tasarıyı kabul etti

Son dakika herine göre 'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.

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