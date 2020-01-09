Son dakika haberine göre İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.
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Son dakika haberine göre İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi.
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