Oy verme işleminin saat 22.00 (TSİ 01.00) sona ermesini ardından başlayan oy sayım işlemi devam ediyor. Ancak yerel saatle yaklaşık 05.00'te (TSİ 08.00) Muhafazakar Parti'nin salt çoğunluk olan 326'yı geçtiği görüldü.



Sayımın tamamlanmasının ardından bu sayının daha da artması bekleniyor. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Muhafazakarların 363, İşçi Partisi'nin de 203 sandalye elde edeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

BREXİT'İ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR YETKİ ELDE ETTİK

İngiltere'deki erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson, hükümetinin Brexit'i gerçekleştirmek için yeni ve güçlü bir yetki elde ettiğini söyledi.



Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Johnson, "Bu aşamada, bu tek ulus Muhafazakar Parti hükümetine, sadece Brexit'in gerçekleştirilmesini sağlamak değil, aynı zamanda bu ülkeyi birleştirmek ve ilerletmek için de yeni ve güçlü bir yetki verildiği görünüyor." dedi.



Johnson, sonucun İngiliz halkının demokratik iradesine saygı duyma, ülkeyi daha iyi bir hale getirme ve tüm halkın potansiyelini ortaya çıkarma şansı veren tarihi bir seçim olacağına işaret ettiğini belirtti.



Başbakan, "Şimdi yapacağımız şey budur ve eğer sandık çıkış anketlerindeki gibi (parlementoya) geri dönecek kadar şanslıysak, o zaman işimiz bugün başlayacak." ifadesini kullandı.



Öte yandan Johnson, Batı Londra'daki seçim bölgesinde oy oranını 1,8 puan artırarak 7 bin 210 oy farkla ve toplam da 25 bin 251 oyla yeniden Avam Kamarası'na seçildi.



Sandık çıkış anketlerine göre, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.



Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 191 sandalye ile ikinci oldu. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 71'ini kaybederek tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı.





VAATLER

Seçim kampanyalarında Brexit, önemli bir yer tutsa da sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, suçla mücadele, göç ve gelir vergisi de çok tartışılan konular oldu.

Kampanyasını "Brexit'i gerçekleştir" sloganı üzerine kuran Johnson, AB ile vardığı anlaşmanın parlamentoda kabul edilmesi suretiyle 31 Ocak 2020'de Birlikten ayrılma vaadinde bulundu.

50 bin hemşire, 20 bin polis kadrosu ve 5 yıl içinde bir milyon yeni konut sözü veren Johnson, göçü sınırlandıracağını ve puan temelli bir göç sistemine geçeceğini belirterek oy istedi.

Johnson'ın en büyük rakibi Corbyn ise AB ile tekrar masaya oturup yeni bir anlaşmaya varma ve bunu halk oylamasına sunmayı vadetti.

Ancak Brexit'i kampanyasında daha geri plana atan Corbyn, ağırlıklı olarak Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) içinde bulunduğu kötü duruma yoğunlaştı.

En zengin yüzde 5'lik kesimden ve büyük şirketlerden daha fazla vergi alacağını söyleyen Corbyn, bedava internetin yanı sıra enerji ve ulaşımı kamulaştırma sözü verdi.

İSLAMOFOBİ VE ANTİSEMİTİZM SUÇLAMALARI

Kampanya döneminde Johnson ve partisi daha çok yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyle suçlandı.

Johnson'ın çarşaflı kadınlar için "posta kutuları" ve "banka soyguncuları", siyahiler için de "karpuz gülüşlüler" demesi, "İslam sorundur, sorun İslam'dır" diye yazması gündeme geldi. Parti üyelerinin yaptığı İslamofobik açıklamalar ve yönetimin bağımsız bir soruşturma başlatmaması sıklıkla eleştirildi.

Corbyn ise hakkındaki antisemitizm iddialarına cevap vermek zorunda kaldı. İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu Hahambaşı Ephraim Mirvis, "Yukarının onayıyla yeni bir zehir (antisemitizm) İşçi Partisinde kök saldı." diyerek Corbyn'i doğrudan hedef aldı.

4 YILDA ÜÇÜNCÜ SEÇİM

Öte yandan bu seçim, İngiltere'nin son 4 sene içinde yapacağı üçüncü seçim olacak.

2015'te yapılan ve Brexit referandumu vaadinde bulunan David Cameron liderliğindeki Muhafazakarların kazandığı seçim, AB'den ayrılış sürecini başlattı.

2016'daki referandumda ayrılık kararı çıkmasıyla istifa eden Cameron'ın yerine gelen Theresa May, Brexit düğümünü çözemeyince çareyi 2017'de erken genel seçimde aradı.

Ancak parlamentodaki çoğunluğu kaybeden ve azınlık hükümeti kurmak zorunda kalan May, AB ile vardığı anlaşmayı tüm uğraşlarına rağmen kabul ettiremeyince 2019 yazında görevi bıraktı.

May'in koltuğuna oturan ve AB ile yeni bir anlaşmaya varan Johnson, selefinin kaderini yaşayınca düğümün çözülmesi için erken seçime gidilmesini istedi. Diğer partilerin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim yapılmasına karar verildi.