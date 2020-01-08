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  • 09.01.2020 07:25
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 07:48

Son dakika: 'den 'ye diyalog mesajı: ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

Son dakika haberine göre 'ye mektup göndererek gerilimin azaltılması için ön koşulsuz 'la görüşmeye 'hazırız'  dedi. ABD, Süleymani'nin öldürülmesinin BM sözleşmesi uyarında meşru müdafaa olduğunu kaydetti.

ABD'den BM'ye İran mektubu

, 'ye mektup göndererek ile olan gerilimin azaltılması için ön koşulsuz görüşmeye 'hazırız' dedi. 'nin öldürülmesinin BM Sözleşmesi uyarınca meşru müdafaa hakları kapsamında gerçekleştiği ifade edilen mektupta, ABD'nin personelini korumak için 'da gerekli ek çalışma yapmaya hazırlandığı BM'ye bildirildi.

NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi ile bölgede tırmanan gerginlik, bu kez İran tarafından düzenlenen iki saldırı ile üst düzeye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 füze saldırısı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Ajansların, 'İran'dan ABD'ye misilleme saldırı' başlığıyla paylaştığı haberlerde saldırının görüntülerine de yer verildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi. Pentagon yetkilileri saldırıları doğruladı.

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