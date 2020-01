Ev hapsinde iken firar eden Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya Osaka'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Lübnan'a kaçışında etkin rol oynadığı gerekçesiyle tutuklanan MNG Jet Havacılık Yer İşletme Operasyon Kontrol ve Ticaret Müdürü Okan Kösemen'in ifadesine SABAH ulaştı. İşte Kösemen'in gizli uçuşla ilgili sözleri:







* 3-4 yıldır birlikte iş yaptığımız Beyrut merkezli uçak kiralama işi yapan Nicholas M. İle Dubai-Osaka-İstanbul charter (uçak kiralama) seferini yapmak üzere kendisi ile anlaşma sağladık. Nicholas M. kendi jeti kafi gelmediği durumlarda Lübnan'daki yolcuları bizim şirkete ait jetler ile taşımakta. Nicholas bana Amerikan vatandaşı Michael T. ve George Antonie Z. isimli şahısların uçuş yapacağını bildirdi. 175 bin dolara uçuş için anlaşma sağladık. Nicholas parayı şirketin hesabına aktardı. 28 Aralık 2019'da Dubai Havalimanı'ndan ABD vatandaşlarının Osaka Havalimanı'na uçuşunu gerçekleştirdik. 29 Aralık'ta saat 23:00'te uçağın Osaka Havalimanı'ndan kalkışından bir saat sonra Nicholas beni Signal isimli haberleşme programından aradı. Uçakta internetin çalışmadığını, yolculara ulaşamadığını söyledi. Sistem üzerinden uçağın internet erişimini kontrol ettim. Sıkıntı görünmemesine rağmen uçak ile internet ve data link sistemi ile bağlantı kuramadım. Rusya hava sahasına uçak eriştiğinde internet erişimi sağlayabildik. Bunun üzerine Nicholas'ı Signal üzerinden arayarak internetin faal olduğunu ilettim. Bir müddet sonra aynı program üzerinden Nicholas beni aradı, telefonda sevinç çığlıklarını duyunca anlam veremedim. Nicholas'a durumu sordum. Bana gizli bir harekât yapıldığını, konunun çok önemli olduğunu, kimseyle bu bilgileri paylaşmamamı söyledi. Carlos Ghosn isimli şahsın uçakta olduğunu, uçaktaki kutuların birisinin içerisinde olduğunu, İnterpol ve US Sanctions tarafından aranmadığını, can güvenliği açısından Japonya'dan çıkartıldığını söyledi.

* Ben Nicholas'a çok kızdım. Anlaşmamızda böyle bir şahsın kaçırılması olayının olmadığını söyleyerek kızdım. Kendisi bana işin içerisinde CIA ve gizli örgütlerin olduğunu, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.







14 MİLYON $'LIK KEFALETE EL KONULDU

Japonya'da mahkeme, adli kontrol altında yargılanmayı beklerken Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Lübnan asıllı eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un ödediği kefalet bedeline el koyduğunu açıkladı.



Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, Ghosn'un adli kontrol altında tutuksuz yargılanmak üzere yatırdığı 1.5 milyar yen (14 milyon dolar) kefalet bedeline geri ödemesiz olarak el konulduğunu bildirdi. Bu, Japonya'da bugüne dek el konulan en büyük kefalet bedeli



EŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Firari CEO Carlos Ghosn'un eşi için yakalama kararı çıkarıldı. Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturma Birimi, Carole Ghosn için "yalancı tanıklık" suçlamasıyla, Tokyo Bölge Mahkemesinden yakalama kararı çıkarttı. Carole Ghosn, nisan ayında, eşinin "güveni suistimal"le suçlandığı davadaki tanıklığı sırasında, mahkemeye yalan ifade vermekle suçlanıyor. Ghosn'un eşiyle Lübnan'da bulunduğu tahmin ediliyor. Ghosn'ın kaçışını, eşinin organize ettiği ileri sürülmüştü.