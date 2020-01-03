Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'daki ev hapsinden kaçışında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Öyle ki, eski CEO'nun Japonya'dan İstanbul'a, oradan da Beyrut'a uçtuğu iddia edilmişti. Her iki uçuşun ise MNG'nin filosundaki özel jetler ile yapıldığı ortaya atılan iddialar arasındaydı.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan MNG ise bugün yaptığı açıklamada, iddiaları doğrularken, filosundaki uçakların yasa dışı olarak kullanıldığı bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanırken, Ghosn'un kaçışında kullanılan iki özel jeti kiralayan iki farklı müşterinin arasında herhangi bir bağ tespit edilemediği belirtildi.

Ayrıca, uçaklardaki yolcu listesinde Carlos Ghosn'un isminin yer almadığı ve şirketin bir çalışanın kayıtlar ile oynadığını itiraf ettiği kaydedildi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz imzası ile yayınlanan açıklama metni şu şekilde;

"MNG Jet, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışında jet charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. 1 Ocak 2020 Çarşamba günü, MNG Jet, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışında jet charter servislerinin yasadışı olarak kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Aralık 2019'da, MNG Jet, biri Dubai'den Osaka'ya ve Osaka'dan İstanbul'a ve diğeri İstanbul'dan Beyrut'a olmak üzere ayrı güzergahları giden iki ayrı özel jeti, iki farklı müşteriye kiralamıştır. İki jet kiralamasının birbiriyle bağlantısının bulunmadığı görülmektedir. Bay Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmektedir.

MNG Jet, medya aracılığı ile bu jetlerin resmi belgelerde isimleri beyan edilen yolcuların değil, Bay Ghosn yararına kullanıldığını öğrendikten sonra bir iç soruşturma başlatmış ve Türkiye'de bu olaya dahil olanların cezalandırılması amacıyla 1 Ocak 2020'de suç duyurusunda bulunmuştur.

Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir.

MNG Jet, konuyla ilgili olarak yetkililerle tam bir iş birliği içindedir ve şirketin hizmetlerini yasadışı şekilde kullananların ve/veya buna imkan sağlayanların gerektiği gibi soruşturulmasını beklemektedir.

MNG Jet, jet bakımı, operasyonu ve charter hizmetleri çözümleri sunan uluslararası bir şirkettir. Türkiye merkezli şirket, dünya çapında en iyi uluslararası standartlarda hizmet vermektedir."

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.