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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 21:47

Son dakika: 'un kaçışıyla ilgili flaş gelişme!

'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski 'su 'un 'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili flaş gelişme!

Eski Nissan Üst Yöneticisi () asıllı 'un, ev hapsinde tutulduğu 'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğinden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ayhan Memük, ifadelerini aldığı yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H'yi serbest bırakırken, 5 şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

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