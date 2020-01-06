ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Trump yaptığı paylaşımda, "İran asla nükleer silah sahibi olmayacak!" ifadelerini kullandı.
Dün Tahran yönetimi, bir açıklama yaparak 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan doğan hiçbir yükümlülüğe uymayacaklarını belirtmiş ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik bir sınır kabul etmediklerini ifade etmişti.
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