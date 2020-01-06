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  • 06.01.2020 17:53
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:02

Trump'tan son dakika açıklaması: Hiçbir zaman sahibi olamayacak

Başkanı , Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ' asla sahibi olamayacak' ifadelerini kullandı. Dün Tahran yönetimi, bir açıklama yaparak 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan doğan hiçbir yükümlülüğe uymayacaklarını belirtmiş ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik bir sınır kabul etmediklerini ifade etmişti.

Trump'tan flaş İran açıklaması

Başkanı , Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda, "İran asla nükleer silah sahibi olmayacak!" ifadelerini kullandı.

Dün Tahran yönetimi, bir açıklama yaparak 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan doğan hiçbir yükümlülüğe uymayacaklarını belirtmiş ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik bir sınır kabul etmediklerini ifade etmişti.

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