İran'ın nükleer silahı var mı? Gücü ne? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin Cuma günü Irak'ta düzenlediği suikast sonucu öldürülmesinin ardından Tahran yönetiminin açıkladığı en önemli karar, ülkenin artık nükleer anlaşma kapsamında belirlenen sınırlamalara uymayacağını duyurması oldu. İran'ın nükleer silah durumu ne? Hangi ülkenin elinde, kaç adet nükleer savaş başlığı var? Hangi ülke nasıl bir nükleer silah politikası izliyor? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler...
NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ
Anlaşma kapsamında İran uranyumu sadece yüzde 3,67 oranında zenginleştirebiliyordu. Santrifüj sayısı da 5 bin 60 ile sınırlandırılmıştı. Zenginleştirilmiş uranyum stoklama limiti de 300 kg olarak belirlenmişti.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimi bu eşikleri aşmaya başlamış ancak çok da üzerine çıkmamıştı.