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İran'ın nükleer silahı var mı? Gücü ne? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin Cuma günü Irak'ta düzenlediği suikast sonucu öldürülmesinin ardından Tahran yönetiminin açıkladığı en önemli karar, ülkenin artık nükleer anlaşma kapsamında belirlenen sınırlamalara uymayacağını duyurması oldu. İran'ın nükleer silah durumu ne? Hangi ülkenin elinde, kaç adet nükleer savaş başlığı var? Hangi ülke nasıl bir nükleer silah politikası izliyor? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler...

06.01.2020 17:21 - Son Güncelleme: 06.01.2020 17:21
İran'ın nükleer silahı var mı? Gücü ne? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

ABD, 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği ile İran arasında imzalanan anlaşmadan 2018'de çekilmiş ve taraflar arasındaki uzlaşının geleceği de tehlikeye girmişti.

İran'ın nükleer silahı var mı? Gücü ne? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

Kasım Süleymani suikastı sonrası İran'dan yapılan açıklamalarda, Tahran'ın anlaşmadan çekildiği söylenmedi. Ancak İran, bundan böyle anlaşma kapsamında belirlenen uranyum zenginleştirme ya da zenginleştirilmiş uranyum stoku sınırlamalarına uyulmayacağını söyledi.

İran'ın nükleer silahı var mı? Gücü ne? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

İran her zaman nükleer programının silah üretimi için değil, barışçıl enerji üretimi için olduğunu iddia ediyordu.

Ancak 2015'teki anlaşma öncesinde Batılı ülkeler, Tahran yönetiminin nükleer silah üretmeye yaklaştığı, İran'ın nihai amacının nükleer güce dönüşmek olduğunu söylüyordu.

İran'ın nükleer silahı var mı? Gücü ne? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

Peki İran, anlaşmalarla sınırlandırılmış olan nükleer programına yeniden hız verirse teorik olarak ne kadar sürede bir nükleer bomba üretebilir? Bu soruya birkaç ay ila bir yıl arasında verilen farklı yanıtlar var.

İran'ın nükleer silahı var mı? Gücü ne? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ

Anlaşma kapsamında İran uranyumu sadece yüzde 3,67 oranında zenginleştirebiliyordu. Santrifüj sayısı da 5 bin 60 ile sınırlandırılmıştı. Zenginleştirilmiş uranyum stoklama limiti de 300 kg olarak belirlenmişti.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimi bu eşikleri aşmaya başlamış ancak çok da üzerine çıkmamıştı.

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