İran ordusu mu yoksa ABD ordusu mu, hangisi daha güçlü? İşte ülkelerin ordu gücü sıralaması

GELECEK 10 YILDA İRAN BÖLGEDE DAHA BÜYÜK OPERASYONLARA GİREBİLİR

Raporda ayrıca, "İran, silahlı platformlar (İHA'lar) dahil daha kabiliyetli İHA'lar geliştirmeye devam edecek." bilgisi paylaşılırken, ülkenin kara kuvvetlerinde de yapısal değişimlere gidildiği belirtildi.

BM'nin İran'a yönelik silah ambargosunun 2020'de kalkması ile İran'ın modern tank alacağı kaydedilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yeni acil müdahale tugaylarının kurulması dahil, kara gücünde daha hızlı manevra yapmak üzere uygulanan yapısal değişiklikler devam edecek. Önümüzdeki 10 yılda kabiliyetleri ve bölgeye yaklaşımı geliştikçe İran, bölgede, çok taraflı barışı koruma operasyonları, başka ülkelere müdahale veya müttefik ülkelerde kalıcı üsler kurmak gibi bölgede daha geniş çaplı operasyonlar yapabilecek."