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  • 03.01.2020 09:23
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 09:37

kimdir? 'ın Ortadoğu'daki kılıcı Süleymani'nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

, 1988’den bu yana ’nın seçkin birliği olarak tanınan Kudüs Gücü komutanıydı. Kasım Süleymani, lideri Hamaney’den doğrudan talimat alıyordu. İran’ın Ortadoğudaki en önemli komutanı olan Süleymani, İran’ın Otadoğu’daki kılıcı olarak adlandırılıyor. Peki Süleymani’nin öldürülmesi ne anlama geliyor?

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.

Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu.

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